'Ghost In The Shell': novo trailer do anime divulga que versão deluxe será lançada em março

(foto:divulgação)

A Anchor Bay disponibilizou um novo trailer de Ghost In The Shell, que antecipou o lançamento de uma versão deluxe do anime em 14 de março (através de The Film Stage):

Confira também a capa:

A versão inédita contará com o longa remasterizado em HD, além de conter uma versão de colecionador em Blu-ray e uma caixa especial com artes conceituais inéditas. O produto também será exibido em circuito limitado nas telonas do Reino Unido.

Já a versão com atores, intitulada no Brasil de Vigilante do Amanhã: Ghost in the Shell, estreará nas telas em 31 de março desse ano.