Oscar 2017: Brasil encontra-se fora da competição na categoria de melhor longa estrangeiro

Sendo representado pelo drama Pequeno Segredo, o Brasil encontra-se fora da competição pelo Oscar 2017 de melhor longa em idioma estrangeiro. A academia disponibilizou uma lista com os 9 filmes que permanecem na competição pelos 5 lugares da cerimônia, veja a seguir:

Tanna (Austrália)

É Apenas o Fim do Mundo (Canadá)

Land of Mine (Dinamarca)

Toni Erdmann (Alemanha)

O Apartamento (Irã)

The King’s Choice (Noruega)

Paradise (Rússia)

A Man Called Ove (Suécia)

My Life as a Zucchini (Suíça)

Nesse ano, 85 países registraram competidores ao Oscar. Os selecionados serão divulgados no dia 24 de janeiro e a cerimônia de premiação do Oscar 2017 ocorrerá em 26 de fevereiro, sendo apresentada pelo comediante Jimmy Kimmel.