'Naruto': veja a primeira arte conceitual do filme americano adaptado

(foto:divulgação)

Vazou na web a arte conceitual exibida na divulgação do filme americano adaptado de Naruto. A foto exibe o que aparenta ser o Quarto Hokage abraçando alguém sendo observado atentamente pela Raposa de Nove Caudas – veja por si mesmo:

A Lionsgate (Jogos Vorazes, Power Rangers) é o estúdio por trás do futuro longa adaptado. Michael Gracey (The Greatest Showman) será o responsável pela direção. Masashi Kishimoto, autor do mangá, tem envolvimento no projeto.

Os direitos para adaptar a obra são propriedade da Lionsgate desde julho de 2015, e Gracey, que já tem experiência com animações e computação gráfica, era a principal escolha para ocupar a posição de diretor.

Lançado de 1999 a 2014 no Japão, Naruto conta a trama de um mundo habitado por ninjas no qual o herói homônimo possui dentro de si próprio a temível e extremamente forte Raposa de Nove Caudas que, no passado, destruiu parcialmente o lugar onde mora, a Vila Oculta da Folha. Naruto lida com o desprezo dos outros por ter a criatura dentro de si mesmo enquanto tenta alcançar seu sonho de virar um Hokage, o líder militar de sua aldeia.

O mangá transformou-se em dois animes (Naruto e Naruto Shippuden) e gerou games, peças de teatro e livros relacionados. Uma sequência, chamada Boruto: Naruto Next Generations, estreará em abril desse ano.