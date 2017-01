Confira o teaser da 5ª e última temporada de Bates Motel

Vera Farmiga, como Norma Bates (Foto:CATE CAMERON/A&E)

A série Bates Motel, que retorna em 2017 para sua quinta e última temporada, acaba de divulgar o primeiro teaser promocional, pela página do canal A&E no Facebook. Confira:

Bates Motel conta a história do jovem e perturbado Norman Bates, interpretado brilhantemente na série pelo ator Freddie Highmore, antes dos acontecimentos do filme 'Psicose' (Psycho, 1960), de Alfred Hitchcock. As quatro primeiras temporadas da série mostram como foi a vida de Norman e a proximidade perturbadora com a mãe , Norma Bates (Vera Farmiga), desde a morte do pai do garoto até a compra do motel em uma nova cidade, quando os dois tentam reconstruir suas vidas.

Seguindo a ordem dos acontecimentos, a quinta temporada vai entrar no enredo do consagrado filme que inspirou a série. Uma jogada ousada dos produtores da série, Carlton Cuse e Kerry Ehrin, foi convidar a cantora Rihanna para interpretar a icônica personagem Marion Crane, a grande figura da história de Hitchcock, interpretada em 1960 por Janet Leigh.

A temporada 5 de Bates Motel estreia nos Estados Unidos dia 20 de fevereiro no canal A&E. No Brasil, a série é exibida pelo Universal Channel.

