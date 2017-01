The Walking Dead | Confira as primeiras fotos da segunda metade da 7ª temporada

The Walking Dead (foto: GENE PAGE/AMC)

Quando a 7ª temporada de The Walking Dead voltar em fevereiro, muita coisa vai mudar, de acordo com o que foi publicado no site da Variety nesta terça-feira.

Na primeira metade da temporada, Rick (Andrew Lincoln) e seu grupo foram forçados por Negan (Jeffrey Dean Morgan) a viverem sob as suas regras. Agora, parece que Rick está se preparando para uma guerra.

O canal AMC, que transmite originalmente a série, liberou algumas imagens da segunda metade dessa temporada. A primeira ostra Rick e seu grupo e, Hiltop, aparentemente tentando encontrar uma maneira de fazer Gregory juntar-se à guerra. A segunda, mostra Rick em uma estrada e, na terceira, Rick, Michonne (Dania Guirira), Aaron (Ross Marquand) e Tara (Alanna Masterson) caçando ou sendo caçados.

A temporada 7 de The Walking Dead retorna dia 12 de fevereiro, transmitida no Brasil pela Fox.

