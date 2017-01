Próxima temporada de Arquivo X pode estrear em 2018

Google Plus

David Duchovny e Gillian Anderson, vivem Fox Mulder e Dana Scully. (Foto: Divulgação)

A verdade está lá fora? Com esta frase que aparecia na abertura de Arquivo X, série que teve seu início nos anos 90, e até hoje é considerada uma das maiores, quando o assunto é ficção, pode ter sua 11º em meados de 2018.

Voltando a ser produzida em 2016, a 10º teve apenas seis episódios. Desde então, muitas especulações sobre a continuidade de série, tomaram as redes sociais. David Duchovny, que interpreta Fox Mulder e Gillian Anderson que faz o papel de Dana Scully, já deixaram claro que querem dar continuidade a série.

De acordo com David Madden, presidente de entretenimento da Fox, novidades podem acontecer em breve. Durante o TCA, evento de apresentação das emissoras para a Associação de Críticos Televisivos dos EUA, Madden deixou claro que a série está nos planos da Fox. O principal entrave é conciliar as agendas dos atores e do diretor e criador da série Chris Carter.

"Minha expectativa é que não teremos algo na próxima temporada", disse ele."Poderia ser no outono de 2018 ou inverno de 2019 (nos EUA). Não é impossível que possa acontecer no próximo ano, mas o tempo está ficando muito apertado. Não há negatividade, não há problemas, acho que todos gostariam de fazer isso. Mas não é uma decisão fácil para eles. Continuamos solidários, e estamos tentando fazer acontecer.”

Não é por falta de tentativa, disse Newman. "É muito difícil", disse. "Gillian mora em Londres, tem filhos pequenos. Gravar em Vancouver por três ou quatro meses não é fácil para ela, especialmente quando ela tem outros compromissos de trabalho. David pode estar disponível, e então algo grande pode vir junto para ele. Portanto, não é fácil encontrar tempo. Gostaríamos de fazer novamente, e acredito que haverá um momento em que isso vai acontecer, mas não me parece iminente agora."

Em outra entrevista, Madden foi mais otimista: “Sentimos que há progresso sendo feito. Não serão 22 episódios, mas esperamos mais de seis", disse ele. "Esse é o nosso objetivo."