Justice League Dark : Longa da Liga da Justiça Sombria tem trailer inédito divulgado

(foto:divulgação)

Justce League Dark juntará personagens como John Constantine (Dublado por Matt Ryan, da série televisiva), Zatanna, Monstro do Pântano, Deadman e Etrigan, o demônio, com heróis do primeiro escalão da DC Comics, como Superman e Batman, para lidar com um perigo sobrenatural. A DC Entertainment lançou um trailer inédito da animação Justice League Dark, com novas cenas, assista:

O filme animado irá estrear direto em DVD e Blu-ray em 24 de janeiro, mas primeiramente em mídia digital online. Jay Oliva é o responsável pela direção. Um longa em live-action da Liga da Justiça Sombria também encontra-se sendo desenvolvido.