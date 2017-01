'Taken', série derivada do filme 'Busca Implacável' estreia em fevereiro

(foto:divulgação)

Taken, a nova série de tv produzida pela NBC, baseada no filme de Luc Besson Busca Implacável, já tem sua data de estreia definida. Protagonizado por Clive Standen (Vikings), a série estreia dia 27 de fevereiro nos Estados Unidos e a NBC divulgou o primeiro trailer, confira:

Clive Standen tem o grande desafio de mostrar o jovem Bryan Mills, interpretado no cinema por Liam Neeson. Mills vai ter que lidar com uma tragédia pessoal e a série vai mostrar como o agente da CIA desenvolveu suas perigosas habilidades.

Além de Clive Standen, completam o elenco Jennifer Beals, Brooklyn Sudano, Monique Gabriela Curnen, Gaius Charles, Michael Irby, James Landry Hébert e Jose Pablo Cantillo.

O primeiro episódio da série contou com a direção de Alex Graves, que também dirigiu alguns episódios de Game of Thrones, Homeland e Shameless. Luc Besson, responsável pela saga original, estará encarregado da produção-executiva do seriado.