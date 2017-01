xXx: Reativado : Vin Diesel surfa de moto em sequência do longa

(foto:divulgação)

Mais uma grande estreia deste mês de janeiro, xXx: Reativado (xXx: The Return of Xander Cage) teve uma cena divulgada com Vin Diesel surfando de moto, confira:

O filme conta com D.J. Caruso (Paranoia, Eu Sou Número Quatro) como diretor e Michael Ferris e John Brancato como roteiristas. Vin Diesel, Ariadna Gutiérrez, a Miss Colômbia, Donnie Yen, Nina Dobrev, Ruby Rose, Toni Collette, Tony Jaa, Deepika Padukone, Samuel L. Jackson e o lutador de UFC Conor McGregor compõem o elenco.

Durante a premiere do filme em Londres, na Inglaterra, Vin Diesel afirmou que a Paramount tem interesse em continuar a história do Triplo X em um quarto filme. "Bem, seria divertido. Eu estava no meio de uma entrevista e o Brad Grey, diretor da Paramount me ligou perguntando 'será que todos podem voltar a trabalhar em maio?'"

xXx: The Return of Xander Cage estreia nos cinemas brasileiros dia 19 de janeiro.

Sinopse: Xander Cage (Vin Diesel) desiste de sua aposentadoria quando Xiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de "Caixa de Pandora". Xander recruta os melhores soldados do mundo para destruir o vilão e paralelamente tem que enfrentar uma resistência formada por governos corruptos de todo o mundo.