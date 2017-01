Logan: Novas fotos do longa, de Wolverine e do mutante Caliban

(foto:divulgação)

Parece que as coisas não estão fáceis para Wolverine, de acordo com as fotos divulgadas do próximo filme, Logan (2017), que deve ser um capítulo sombrio na história do herói mutante.

Agora, é possível visualizar Hugh Jackman de terno, visivelmente cansado, em uma nova imagem colorida do longa:

A sinopse oficial de Logan diz: "Num futuro próximo, um cansado Logan tenta cuidar do Professor X, que está escondido na fronteira mexicana e passa por dificuldades. Mas as tentativas de Logan de se esconder do mundo e de seu legado acabam quando uma jovem mutante chega e ele acaba sendo perseguido pelas forças das trevas".

Patrick Stewart volta como Charles Xavier, enquanto a jovem mutante é Laura, ou X-23, interpretada por Dafne Keen.

Stepen Merchant que vive o mutante albino Caliban, também teve uma imagem divulgada recentemente:

Logan é o último longa de Hugh Jackman sendo o Wolverine. O longa, que conta com a direção de James Mangold, irá chegar às telonas em 2 de março e teve uma sequência transmitida exclusivamente na CCXP – Comic-Con Experience 2016. Confira o trailer legendado: