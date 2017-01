Supergirl : Curto-Circuito e Metallo retornarão para o seriado em 2017

(foto:divulgação)

A segunda temporada de Supergirl irá contar com a volta de dois antagonistas do seriado. Segundo o TVLine – via SpoilerTV, Curto-Circuito (Livewire no original) e Metallo voltarão em 2017.

Metallo, vivido por Frederick Schmidt (Encarcerado) já se fez presente na nova temporada da produção. O antagonista do Superman foi originalmente apresentado nas HQ’s em 1959. Já Curto-Circuito, interpretada por Brit Morgan (True Blood) participou especialmente de um episódio do primeiro ano.

Supergirl encontra-se em hiato atualmente e o canal norte americano The CW lançou um teaser com uma sequência de “Supergirl Lives”, episódio de número 9 de Supergirl. O capítulo contou com a direção do diretor e cineasta viciado em HQ’s Kevin Smith, e irá mostrar a aparição de um perigo extra-terrestre inédito.

Supergirl retorna dia 23 de janeiro nos Estados Unidos. No Brasil, a série é transmitida pelo canal fechado Warner.