Rick and Morty: Criadores lançam teaser da season 3

(foto:divulgação)

Os criadores da série Rick and Morty, Dan Harmon e Justin Roiland, apresentaram em um evento organizado pelo canal Adult Swim uma prévia da terceira temporada da animação, confira:

Rick and Morty é uma série animada que mostra as aventuras de um super cientista e seu neto, que não é muito inteligente. Rick Sanches é um cientista muito inteligente, que constrói equipamentos científicos para viajar pelo espaço, tempo e realidades paralelas. Morty é seu neto de 14 anos, que o acompanha em todas as aventuras.

A série foi lançada em dezembro de 2013 e a terceira temporada está programada par estrear em março deste ano. A Netflix possui todos os episódios disponíveis em seu serviço de streaming.