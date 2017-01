Retorno de Scandal, Grey’s Anatomy e HTGAWM são adiados

Foto: James White/EW

As séries de produção de Shonda Rhimes voltariam a TV nesta quinta-feira (19) nos EUA. Porém por conta de um especial sobre a posse de Donald Trump, os episódios só voltarão no dia 26 de janeiro, uma semana depois.

Segundo o Entertainmente Weekly, nesta quinta-feira o canal responsável pela transmissão das séries produzidas por Shonda deverá exibir um especial de uma hora sobre a posse no novo presidente americano Donald Trump. A posse acontecerá um dia depois e o canal também deverá exibir a chegada da família dele à Casa Branca. Tais transmissões deverão anteceder episódios antigos de Grey’s Anatomy e Scandal.

Segundo o canal ABC, a mudança ocorreu para garantir que as três séries retornassem com episódios novos no mesmo dia, e não somente duas. As três séries são transmitidas no mesmo dia pelo canal, celebrando o TGIT - Thanks God It’s Thrusday, que significa Graças a Deus é quinta, dia em que as séries são transmitidas nos Estados Unidos. Grey’s Anatomy e How to Get Away With Murder retornarão de seu hiatus após nove episódios transmitidos. Já Scandal retornará para sua sua sexta temporada.

Com as mudanças repentinas por conta dos especiais de Donald Trump, o canal confirmou oficialmente que Greys Anatomy, Scandal e How to Get Away With Murder retornarão à TV no dia 26 de Janeiro.