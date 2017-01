Sana Fest agita o próximo fim de semana em Fortaleza

Google Plus

Foto: Divulgação/Sana

Nos dias 20, 21 e 22 de Janeiro acontece em Fortaleza mais uma edição do Sana Fest, maior evento de cultura pop do Norte e Nordeste. E a Vavel estará lá no Centro de Eventos de Fortaleza para acompanhar tudo o que acontecer de pertinho.

As atrações serão bastante diversas, teremos atores, dubladores, youtubers, apresentações musicais, além de várias salas temáticas, cosplays, campeonatos de games, k-pop e muito mais.

Dentre elas, teremos o ator e lutador Steve Cardenas, conhecido pelo papel de ranger vermelho em Power Rangers Zeo e Power Rangers Turbo. Além dele, vários youtubers conhecidos pelo Brasil estarão no evento. Como Muca Muriçoca, Everson Zoio, Haru, Nau, Player Tauz, Isis Vasconcelos e Nyvi Stephan.

Outra grande atração será a sala temática de Pokémon que contará com uma réplica em tamanho real do Charizard e os dubladores oficiais dos membros da equipe rocket no anime Jesse (Isabel de Sá) e James (Márcio Araújo).

Se interessou? Então dá uma olhada no trailer do evento. Você encontra mais informações lá na página oficial, nos encontramos no Sana Fest!