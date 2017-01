LEGO Batman: O Filme: Herói tira selfies em vídeos inéditos

(foto:divulgação)

Lego Batman: O Filme, spin-off de Uma Aventura Lego, onde um personagem se autodescreve como protagonista - o Lego Batman - teve dois vídeos inéditos divulgados:

Seguindo o espírito irreverente e divertido da primeira história, Lego Batman mostr que há um clima no ar soprando ameaças sobre Gotham. Para Salvar a cidade do controle hostil do Coringa, Batman terá que abandonar a postura de vigilante solitário e talvez, somente talvez, se animar.

Will Arnett dublará o Batman, Michael Cera dará voz ao Robin e Zack Galifianakis irá dublar o Coringa. Rosario Dawson fará a voz da Batgirl Barbara Gordon, Ralph Fiennes será o responsável pela voz do mordomo Alfred e Mariah Carey concederá sua voz a prefeita de Gotham. Billy Dee Williams, o Lando Calrissian de Star Wars, irá dispor sua voz ao Duas-Caras. Williams interpretou o promotor Harvey Dent no longa do Batman de Tim Burton em 1989.

Supervisionando o longa animado Uma Aventura Lego, Chris McKay é o diretor do filme, roteirizado por Seth Grahame-Smith (Abraham Lincoln: Caçador de Vampiros). O longa possui estreia agendada para 9 de fevereiro.