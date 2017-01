Powerless: Time está tentando criar uma defesa contra heróis na prévia da série cômica da DC Comics

(foto:divulgação)

Powerless, a série cômica da DC Comics, teve uma prévia inédita divulgada que exibe Emily (Vanessa Hudgens) e seu time lidando com alguns empecilhos em seu emprego – assista abaixo:

Eis a sinopse oficial do seriado: “Em um mundo em que a humanidade precisa lidar com os danos colaterais de super-heróis e supervilões, Emily Locke (Hudgens) começa seu primeiro dia de trabalho como diretora de pesquisa e desenvolvimento da Wayne Security, uma subsidiária da Wayne Enterprises que se especializa em desenvolver produtos para que os indefesos cidadãos se sintam um pouco mais seguros. Cheia de confiança e grandes ideias, Emily rapidamente aprende que suas expectativas são muito maiores do que as de seu novo chefe (Alan Tudyk) e colegas de trabalho. Cabe a ela liderar a equipe em direção ao seu pleno potencial e à percepção de que não é preciso superpoderes para ser um herói”.

O elenco também possui Danny Pudi (Community), Alan Tudyk (Rogue One – Uma História Star Wars), Ron Funches (Undateable) e Christina Kirk. Por enquanto, não há um canal definido para para a exibição do programa no Brasil. Na NBC, Powerless estreará em 2 de fevereiro.