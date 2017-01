O Chamado 3 tem trailer inédito lançado

(foto:divulgação)

O longa inédito da saga O Chamado (Rings), traz novamente a garota Samara, 13 anos após a história original. O filme, que teve seu nome alterado de "Chamados" para "O Chamado 3", teve uma nova prévia divulgada (contando também com versões nacionais):

A história será focada no casal Holt (Alex Roe) e Julia (Matilda Lutz) e seu relacionamento com a clássica fita de vídeo. Aidan Keller (David Dorfman), filho da personagem de Naomi Watts no primeiro filme da saga, estará de volta no terceiro filme da série, agora adulto.

Aviva Goldsman, David Loucka e Jacon Aaron Estes são os roteiristas e o filme possui F. Javier Gutiérrez (Tres Días) como diretor. Chamados estreará em 2 de fevereiro no Brasil.