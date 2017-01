CRÍTICA: The Flash 03x10 - Borrowing Problems from the Future

(foto:divulgação)

Nessa semana, o aguardo enfim chegou ao fim e 2017 começou a segunda parte do terceiro ano de The Flash. Dando continuidade aos eventos do episódio anterior, Borrowing Poblems from the Future pavimentou o caminho que o resto dessa temporada seguirá.

De maneira a impedir o possível falecimento de Iris West causado por Savitar, o team Flash fará tudo ao seu alcance para alterar o futuro. Para tanto, eles irão tentar mudar ou impedir que as informações ocorram como exibidas no futuro não tão distante em 23 de maio de 2017 (ou seja, já ficamos sabendo quando o último episódio dessa season será transmitido). Essa mesma informação já nos concedeu pistas dos eventos dos episódios seguintes até o climático encerramento dessa season; diversas delas já noticiadas anteriormente pela produção em entrevistas dadas recentemente. Eis quais são:

- Mestre da Música assinala acordo de 6 dígitos para obra: Já é sabido que ele irá ser o antagonista do episódio crossover entre The Flash e Supergirl. Mais especificamente no episódio 17, chamado “Duet”.

- Joe West prestigiado na câmara municipal: Pode ser tanto algo positivo quanto algo negativo. Positivo se tratar-se de uma premiação, por exemplo, e negativo caso trate-se do personagem ser homenageado depois de ter falecido.

- Nevasca permanece fugindo: Já vimos que Caitlin continua lutando para impedi-la de acabar perdendo o domínio de suas habilidades e que tem sido uma tarefa difícil. Em algum momento dessa season, existe a possibilidade dela perder ou talvez ceder ao seu lado Killer Frost.

- Museu do S.T.A.R. Labs fecha: Aparentemente, o museu proposto por H.R não irá durar mais que um curto período de tempo.

- Cidade continua se recuperando da investida do gorila: A informação mais aguardada por mim para ocorrer e não encontra-se muito longe. O retorno de Grood já foi confirmado em dois episódios seguidos. Os episódios 13 e 14 contarão com a volta do antagonista assim como irá mostrar outros gorilas da Cidade dos Gorilas. Um episódio será situado na realidade onde a cidade é ambientada e o outro na Terra 1. Por hora somente o episódio 13 foi nomeado: “All Hail Grodd”.

Vimos que o team Flash possuirá muito trabalho futuramente e que contaremos com grandiosos acontecimentos ainda nesse terceiro ano. O jeito é torcermos para que os produtores consigam transmitir isso para a telinha de maneira animada e empolgante e que as melhores partes dessa temporada ainda não tenham sido mostradas.

Já pretendendo demonstrar isso, supõe-se que os segredos entre os componentes do team Flash enfim foram águas passadas. Os membros já tiveram sofrimento o bastante por conta deles e descobriram que é melhor contarem com o auxílio uns dos outros. Presenciamos isso em quatro cenas que de alguma maneira interligam-se durante o episódio. Vejamos quais são.

O primeiro e que mais merece destaque é Barry ter escolhido não omitir seu tormento devido ao seu vislumbre do futuro e ter contado ao time. A sequência na qual ele conta tudo a Iris foi uma das melhores entre eles no programa. Ela reagiu delicadamente de forma concreta e coerente assim como a atuação de Candice Patton, trazendo uma emoção sincera para uma de suas melhores sequências. Um dos aspectos positivos dessa season é a melhora e evolução gradual da personagem.

A persistência de Caitlin buscando uma possível cura, ou pelo menos maior domínio de suas habilidades, a fez acabar recorrendo ao auxílio do, aparente, ex-antagonista Julian. Pode-se dizer que essa dupla funcionou muito bem, nos fazendo aguardar mais interações entre eles nos episódios seguintes. Imagino que ambos podem proporcionar boas cenas para o terceiro ano se permanecerem atuando conjuntamente. Acredito que Julian atualmente Integrando a equipe tenha sido uma escolha acertada.

Cisco permanece demonstrando uma faceta grosseira e prepotente que tem me desagradado. Torço para que isso não dure muito. Ainda que a atuação cômica e extravagante de Cavanagh como H.R. seja cansativa às vezes, fiquei com pena do personagem após Cisco tê-lo tratado de maneira nada cordial frequentemente. Porém, como mencionado, os segredos e emoções rapidamente foram demonstrados, aparentando que a amizade entre eles irá melhorar de agora em diante.

Após tudo isso, presenciamos Barry explicando a razão que o levara a agir com Wally de forma rude. Aliviado com isso, pois após visualizá-los agindo em conjunto nos últimos dois episódios, já afirmo que é o que mais possuo vontade de permanecer assistindo. O trabalho em equipe entre o Flash e o Kid Flash foi um ótimo acréscimo ao seriado e quem sabe esse seja o começo da união da família Flash.

Um aspecto que devo destacar aqui é o nível da computação gráfica do episódio. As sequências em slow-motion, feita quase inteiramente com efeitos visuais, podem facilmente serem disfarçadas em sequências noturnas, contudo, nesse episódio uma das com mais qualidade ocorreu em céu claro. A sequência de perseguição ao antagonista Plunder em um beco foi montada satisfatoriamente, com os efeitos destacando-se. Torcemos para que o programa mantenha esse nível visual.

Alterar o futuro pode ser tão perigoso quanto mudar o passado. Creio que essa alteração de objetivo proporcionou um ar de respiro para essa season. Temos conhecimento de que determinadas situações podem ser alteradas, mas outras podem substitui-las. Relacionando-a, imagino que o que acabará ocorrendo seja semelhante com a trama do episódio 100 do seriado Smallville. Impedindo o falecimento de Lana (aqui Iris), o pai de Clark, Jonathan (aqui Joe) é quem falece. Minha aposta é que algo similar ocorrerá em The Flash. Quais são as suas apostas?

O episódio 10 teve a função de preparar o terreno e foi uma volta satisfatória para o programa. Contamos com momentos habituais dos seriados da The CW, mas que foram solucionadas de maneiras superiores. Alívios cômicos fizeram-se presentes e foram bem distribuídos. Para finalizar, a sequência final com todo o team Flash junto na nova residência de Barry e Iris demonstrou que o grupo é composto por indivíduos imperfeitos, mas que por meio da junção eles podem resolverem seus empecilhos, tornarem-se mais fortes e enfrentarem as ameaças que Central City ainda lidará.

Easter Eggs:

- O detetive Patterson fala que o Kid Flash deveria ser enviado para Keystone já que Central City já possui um Flash. Nas HQ’s, Keystone trata-se da cidade original do Flash Jay Garrarick e também do Kid Flash em si, Wally West.

- O antagonista Saqueador (no original, Plunder) foi introduzido antes do esperado no seriado. Não possuiu um papel muito relevante, exceto por sua tentativa de concretizar a informação visto no futuro.

Referências Nerd por Cisco Ramon:

“Ou você carrega as algemas ou você vai dar uma de Frozen de novo.” – Frozen

“Adivinhe, isso remete à versão Umbrella de ‘eu não quero ser um guia’” – Resident Evil

“Aguarde, McFly. Vou ‘vibrar’ você de volta para o futuro” – De Volta para o Futuro

- Quero mais hologramas do Cisco, ciência!

- Na cena pós-créditos, assistimos uma breve aparição da personagem Cigana. Caso tenha acompanhado as informações a respeito do seriado recentemente, já tem ideia do que está chegando, ainda mais após a prévia do episódio seguinte.