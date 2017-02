Ben Affleck deixa a direção do filme 'Batman'

Ben Affleck deixa a direção do filme solo do Batman (foto:REX / SHUTTERSTOCK)

Ben Affleck decidiu deixar o cargo de diretor do filme "Batman", filme solo do homem morcego onde ele segue como protagonista e produtor.

"Há certos personagens que ocupam um lugar especial no coração de milhões", disse Affleck em comunicado. "Realizar este papel exige foco, paixão e o meu melhor desempenho. Tornou-se claro que não posso fazer ambos os trabalhos no nível que eles exigem. Juntamente com o estúdio, decidi encontrar um parceiro e um diretor que vão colaborar comigo nesse filme. Continuo extremamente comprometido com este projeto e espero poder trazer isso à vida para os fãs de todo o mundo".

Affleck e Warner Bros. agora estão procurando um novo diretor. De acordo com o site da Variety, Matt Reeves, que dirigiu "O Planeta dos Macacos" está na lista.

"A Warner Bros. apoia a decisão de Ben Affleck e continua empenhada em trabalhar com ele para trazer o filme solo do Batman à vida", foi a declaração do estúdio.