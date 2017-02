Mr. Mercedes, série baseada na obra de Stephen King tem elenco revelado

Google Plus

(Foto: Divulgação StephenKing.com)

De um lado, um assassino serial, que mata pelo simples prazer, do outro um detetive aposentado, doente e que não conseguiu resolveu seu último caso, antes de sair da corporação. Este é o enredo de Mr. Mercedes, primeiro suspense policial de Stephen King. A história faz parte da Trilogia Bill Hodges, que conta ainda com “Achados e Perdidos” e “Último Turno”. Lançado em 2014, a história está para ganhar uma série para TV.

Produzida pela emissora AT&T Audience, o restante do elenco foi revelado nesta quarta (01). Harry Treadaway (Penny Dreadful), interpreta Brady Harstfield, o problemático motorista que atropelou várias pessoas durante uma feira de empregos.

Usando um Mercedes roubado, Harstfield faz o massacre. Meticuloso, não deixou rastros. No seu encalço, está Bill Hodges. Para seu papel está confirmado Brendan Gleeson, (Harry Potter).

Outros nomes foram confirmados: Kelly Lynch, Jharrel Jerome, Scott Lawrence, Peter Dixon, Robert Stanton, Breeda Wool, Justine Lupe, Ann Cusack, Mary Louise-Parker e Holland Taylor.

"'Mr. Mercedes, é uma nova série cativante com um elenco estelar, e produzido e dirigido por duas estrelas David E. Kelley e Jack Bender ", disse Christopher Long, diretor da AUDIENCE Network. "Este é exatamente o tipo parcerias que a AUDIENCE constantemente procura em produções para televisão.”

"Com um excelente material de apoio, uma equipe de produção de classe mundial e um elenco de primeira classe, todas as peças estão no lugar para garantir o sucesso", disse Thomas Lesinski, CEO da Sonar Entertainment. "Estamos confiantes de que esta série vai alcançar uma ampla audiência nos Estados Unidos, em territórios internacionais em todo o mundo."

"Esse elenco extraordinário que se juntou", disse Kelley. "Ser capaz de trabalhar com um conjunto de atores de alto calibre, liderados por Brendan Gleeson ... esse é um privilégio."

A série tem deve ser lançada em 2018 nos Estados Unidos.