The Walking Dead: produtor diz que o 9º episódio será o melhor da temporada

The Walking Dead (foto: reprodução/AMC)

Os fãs de The Walking Dead podem ficar animados com o retorno da série nos próximos dias. De acordo com o produtor Greg Nicotero, o próximo episódio será um dos melhores da temporada.

Em recente entrevista para o EW, Greg Nicotero comentou com animação o que vem por aí na segunda metade da 7ª temporada de The Walking Dead. "Eu acho que o nono episódio será um dos melhores da temporada, em termos de história, de performance, de expectativas de audiência e por ver esse grupo reunido novamente. É muito emocionante e divertido, a temporada está construindo um final absolutamente emocionante".

Leia também: The Walking Dead | Confira as primeiras fotos da segunda metade da 7ª temporada

A 7ª temporada de The Walking Dead retorna dia 12 de fevereiro, transmitida no Brasil pela Fox. Sobre a terceira temporada do spin-off da série, Fear the Walking Dead, ainda não há uma data de estreia definida, mas a expectativa é que, quando o episódio final de The Walking Dead for exibido, em 2 de abril, o spin-off retorne em seguida.