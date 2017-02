'Stranger Things' volta em outubro, confira o teaser da 2ª temporada

Google Plus

Eleven, em Stranger Things (créditos: Netflix)

A Netflix aproveitou o Super Bowl, um dos eventos de maior audiência da TV americana, para divulgar o teaser da segunda temporada de Stranger Things, série original da plataforma de streaming.

O teaser começa com um comercial com o visual clássico de 1979 da comida preferida de Eleven, o Eggo Waffles. Em seguida, uma série de imagens mostrando o elenco da série, como Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, e Caleb McLaughlin. Os astros Winona Ryder e David Harbour também estarão de volta e Stranger Things tem mais dois novos atores no elenco, Sean Astin e Paul Reiser.

Um dos criadores da série, Matt Duffer, disse ao site EW que que "na primeira temporada, Will estava em perigo. Na segunda, será a cidade. Os riscos estão cada vez maiores".

Confira o Teaser de Stranger Things, exibido durante o Super Bowl:

Sinopse de Stranger Things: Quando um garoto desaparece, sua mãe, um chefe de polícia e seus amigos precisam confrontar forças inimagináveis para conseguir resgatá-lo. A série original da Netflix estreou em 2016 e venceu o SAG Awards de melhor elenco dramático, além de ter 2 indicações para o Globo de Ouro.