CRÍTICA: The Flash 03x12 - Untouchable

(foto:divulgação)

Não contando com a participação de Savitar, o episódio desta semana de The Flash continuou desenvolvendo mais alguns personagens do núcleo central, assim como o anterior. Desta vez focando-se em Wally, Joe, Caitlin e Julian.

O antagonista da semana possui a habilidade de toque mortal, assim sendo, tudo que entra em contato com ele é destruído, e ele é mais uma consequência dos eventos do Ponto de Ignição. Clive Yorkin (que não possui um nome antagônico nas HQ’s, assim como Cisco não chegou a nomeá-lo) está ligado a uma das informações visualizadas por Barry e Cisco no Futuro: “Luigi’s reabre após assassinato”. O lugar tratou-se de onde um dos alvos do antagonista foi morto. Desta maneira, duas das sete informações já se concretizaram. E também, Clive foi útil somente para a evolução das habilidades de Wally West, porque foi para inibir suas habilidades e vencê-lo que o Kid Flash descobriu como vibrar para ultrapassar elementos concretos.

Wally permanece treinando possuindo atualmente como instrutor oficial o próprio Barry. Já havia comentado anteriormente que os dois conjuntamente tem sido muito agradável e presenciar um auxiliando o outro em combate tem fortificado ainda mais essa dupla. Não creio que será somente Wally que salvará Iris das garras de Savitar, como Barry está esperando, mas sim a junção de Flash e Kid Flash. Seria uma bela conclusão considerando o que nos apresentaram até o momento nesse terceiro ano.

Junto de Wally, outro que destacou-se no episódio foi Joe West, que até antes encontrava-se de lado aos eventos dessa temporada e ficado secundário por um longo período. Não por participação, mas por carecer de importância na trama central. Já imaginávamos que não iria demorar demais para que ele descobrisse a respeito do futuro de Iris (torcendo para que a produção não mantenha mais segredos entre os componentes da equipe). Jesse L. Martin entregou-nos uma sequência excelente, repleta de carga dramática, demonstrando novamente a capacidade do elenco quando utilizados devidamente.

Julian e Caitlin permanecem evoluindo em sua relação e foi uma das melhores cenas do episódio. Os dois passaram por problemas e ainda passam pela mesma razão: Não conseguir controlar suas habilidades. De certa maneira, um vai auxiliando o outro onde tem mais dificuldade. Caitlin tem orientado Julian a relacionar-se mais agradavelmente com os outros componentes da equipe e saber agir em conjunto com o time, ao passo em que Julain mostrou-se fundamental para que Catilin conseguisse ter um controle sobre suas habilidades e não permitir que a Killer Frost se manifestasse, nesta que foi uma das melhores cenas do episódio. Tudo aponta que a dupla poderá nutrir emoções mútuas e baseando-se no que foi demonstrado até o momento isso não irá ser um empecilho. Caitlin nunca possuiu sorte com envolvimentos amorosos e quem sabe esta seja sua compensação. Já temos conhecimento de que a Killer-Frost poderá retornar, se as informações do futuro ocorrerem de fato. A questão é a seguinte: Alquimia/Julian poderia ser o causador disso?

Agora que Cisco possui um controle maior de suas habilidades, ele conseguiu “vibrar” até a realidade do Ponto de Ignição. Somente me incomodou levemente ele ter sido capaz de tal ato de maneira veloz e simples, porém isso possibilita que esse universo poderá ser abordado mais uma vez futuramente no seriado.

Nas telonas e na televisão, tratando-se de super-heróis uma sequência que se faz presente é a do resgaste de um trem prestes a colidir. The Flash não ficaria fora disso. Já presenciamos heróis interrompendo um trem de inúmeras maneiras, utilizando-se força sobre-humana, ou teias de Aranha orgânicas, mas nunca tendo o vibrado, fazendo-o ultrapassar uma cordilheira de concreto. Foi uma sacada de mestre. Parabéns, Barry Allen.

De modo geral, não tratou-se de um dos melhores episódios dessa temporada, contudo possui cenas significativas para o desenvolvimento dos personagens durante esse terceiro ano. Como exibido na sequência final, contaremos agora com dois episódios focados na volta do Gorila Grood, Terra 2 e a Gorila City. Lamentavelmente, haverá uma semana de hiato, entretanto o aguardo será compensado.

Easter Eggs:

- Nas HQ’s, Clive Yorkin é um bandido que acaba passando por uma experiência no presídio que acaba mal, lhe concedendo o poder de sugar a energia de indivíduos e objetos, assassinando-os entrando em contato com eles. Trata-se do suspeito principal pelo assassinato de Iris West, mas é considerado inocente ao perceberem que o Flash Reverso é o verdadeiro responsável. Apareceu pela primeira vez em The Flash edição 270, em 1979.

- Referência Nerdy de Cisco Ramon: “May the odds be ever in your favor”. (Em nossa língua, “Que a sorte esteja sempre em seu favor.”) – Jogos Vorazes

- Informações do futuro ocorridas:

(x) Saqueador preso;

(x) Morte no restaurante Luigi’s;

( ) Gorilla Grodd invade Central City;

( ) Homenagem da prefeitura a Joe West;

( ) Mestre da Música foge;

( ) Fechamento do museu do S.T.A.R. Labs.

( ) Killer Frost escapa;

- Melhor citação do episódio: “Kardashians do céu”, HR Wells.