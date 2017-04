Especial Páscoa: 7 filmes com coelhos

Alice no País das Maravilhas, de Tim Burton (foto: Divulgação/ Walt Disney Pictures)

O coelho, por representar nascimento e esperança é, ao lado dos ovos, um dos principais símbolos pascais. Para os povos antigos, esses adoráveis bichinhos significavam o fim do inverno e início da primavera, pois eram os primeiros animais a deixarem suas tocas quando a nova estação chegava. Num contexto semelhante, a ideia de renovação da vida, esperança e amor é celebrada pelos cristãos através da Páscoa, que tem como marco a ressurreição de Jesus Cristo.

Apesar de estarem ligados à Páscoa, os coelhos são retratados no cinema o tempo todo das formas mais diversas possíveis e fora do contexto pascal em filmes para todos os gostos:

Alíce no País das Maravilhas

'Ai, ai! Vou chegar atrasado!!", é uma frase familiar, não? O famoso coelho branco de "Alice no País das Maravilhas" é quem dá início a todas as descobertas e aventuras da menina ao despertar sua curiosidade e vontade de segui-lo.

Zootopia - Essa Cidade é o Bicho

A amável coelhinha Judy Hopps, que sonha em se tornar agente policial, lida com suas diferenças com a raposa Nick Wilde, conhecida por levar a vida trapaceando, para que, juntas, possam solucionar um mistério da cidade.

Uma Cilada para Roger Rabbit

A produção de Steven Spielberg que mistura animação e live action em plena década de oitenta conta a história da convocação do detetive Eddie Velant para desvendar o caso de traição entre o casal de desenho animado Roger e Jessica Rabbit.

Wallace e Gromit: a batalha dos vegetais

Vencedor de um Oscar de melhor animação, o claymation (animação feita com argila, barro, massa de modelar ou similares) conta a história dos amigos Wallace e Gromit, que lutam para proteger os vegetais da ameaça de coelhos e, em especial, de uma criatura diferente, o "coelhosomem".

Pets - A Vida Secreta dos Bichos

A animação conta a história do cachorro Max que juntamente com outros animais de estimação vivem aventuras nada convencionais quando os donos não estão por perto. Nesse contexto, o coelho Bola de Neve aparece e mostra-se um tanto rabugento e revoltado com os humanos, porém, logo tem o coração amolecido através do amor e cuidado que, até então, não conhecia.

Donnie Darko

A não muito conhecida produção dos anos oitenta narra a história do jovem delinquente Donnie, que, em uma noite é acordado por um coelho gigante que passa a lhe dar ordens. O garoto passa a seguir e obedecer o estranho animal por acreditar que ele teria salvo sua vida em determinada situação.

Hop - Rebelde Sem Páscoa

Indisposto a segur os passos do pai, o filho do coelho da páscoa foge para Nova York em busca de seu verdadeiro sonho: ser um baterista de sucesso. A idéia não sai como o coelhinho espera e, nessa jornada, ele encontra situações que podem mudar totalmente seus planos.