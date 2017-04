Confira o teaser alucinante de 'Kingsman - O Círculo Dourado'

Kingsman - O Círculo Dourado (créditos: 20th Century Fox)

Kingsman - O Círculo Dourado estreia em setembro e a 20th Century Fox liberou um teaser alucinante de 15 segundos, apresentando alguns novos personagens e frames de cenas do filme, obrigando os interessados a pausar vídeo diversas vezes para saber o que vem por aí.

No primeiro filme, Kingsman - O Serviço Secreto, o público conheceu a Kingsman, uma agência de inteligência internacional independente, operando no mais alto nível de discrição, com o objetivo final de manter o mundo em segurança. Em Kingsman - O Círculo Dourado, os agentes enfrentam um novo desafio. Quando seu quartel-general é destruído e o mundo mantido como refém, sua jornada os leva à descoberta de uma organização de espionagem aliada nos Estados Unidos chamada Statesman, que remonta o dia em que ambas as agências foram fundadas. Em uma nova aventura que testa a força e a inteligência de seus agentes até o limite, esssas duas organizações secretas de elite unem-se para derrotar um inimigo comum e implacável, para salvar o mundo, o que está se tornando um hábito para o jovem Eggsy, interpretado por Taron Egerton.

Kingsman foi escrito por Jane Goldman e Matthew Vaughn, baseado na história em quadrinhos de Mark Millar & Dave Gibbons. Além de Taron Egerton, completam o elenco de Kingsman 2: Colin Firth, Julianne Moore, Mark Strong, Halle Berry, with Sir Elton John, Channing Tatum, e Jeff Bridges.

Confira o teaser de Kingsman - O Círculo Dourado: