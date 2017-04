Elizabeth e Will Turner estão de volta em 'Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar'

Google Plus

Will Turner em Piratas do Caribe 5 (créditos: Walt Disney Studios)

O trailer internacional do quinto filme da franquia de sucesso da Walt Disney Studios, 'Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar', mostra que o casal formado por Elizabeth Swann (Keira Knightley) e Will Turner (Orlando Bloom) está de volta à história.

Dois importantes personagens da franquia nos três primeiros filmes, Elizabeth e Will se despediram do público quando Will foi amaldiçoado por toda a eternidade a ser o capitão de um navio fantasmagórico. Agora, em 'A Vingança de Salazar', vemos pela primeira vez o personagem de Orlando Bloom como pirata.

Ainda não está bem claro como será a participação dos dois no filme. Mas o filho do casal Turner, Henry (Brenton Thwaites) é um marujo da Marinha Real que embarca em uma viagem buscando respostas sobre seu pai.

Confira o trailer de Piratas do Caribe: A Vingança de Salazar, que estreia nos cinemas dia 25 de maio: