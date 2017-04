Viacom Internacional compra 'Porta dos Fundos'

Google Plus

elenco Porta dos Fundos (foto: Divulgação/Porta dos Fundos)

A produtora de conteúdo brasileira conhecida como 'Porta dos Fundos' acaba de ser adquirida pela Viacom International Media Networks (VIMN). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (19) e, agora, a parte majoritária do canal top-10 do mundo em número de inscritos no Youtube é da Viacom.

Além do canal no Youtube, que conta com 13 milhões de inscritos e mais de 3 bilhões de visualizações, toda a linha de produtos relacionadas ao Porta dos Fundos foi incorporada ao portifólio da Viacom, como o site, aplicativos para smartphones, jogos e linha de produtos licenciados.

De acordo com o comunicado, a parceria deve criar produções para diversas plataformas, não só na internet, reforçando, inclusive, a parceria com o canal de TV Comedy Central, que também é da Viacom.

A Viacom é um gigante conglomerado americano de empresas com canais de TV por assinatura e produção cinematográfica, como Nickelodeon, Comedy Central, Paramount Pictures e MTV. É um dos maiores grupos de entretenimento do mundo.