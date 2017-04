Fox confirma 11º temporada de Arquivo X

Google Plus

(Foto: Divulgação Fox)

A Fox confirmou na noite desta quinta-feira 21 pelas suas redes sociais, a produção da 11º temporada da mítica série Arquivo X. Produzida inicialmente entre 1993 e 2002 a série narra as aventuras sobrenaturais dos agentes Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson).

Em 2016 o produtor Chris Carter voltou com mais seis episódios e a promessa de que uma 11º temporada poderia ganhar as telas nos próximos anos. Para a nova empreitada, serão mais 10 episódios. A estreia deve ocorrer ainda no final de 2017, ou começo de 2018.