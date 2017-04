Chris Pine pode interpretar rei Roberto I da Escócia em nova produção da Netflix

Chris Pine (foto: GettyImages)

O ator americano Chris Pine está em negociações com a Netflix para interpretar o rei Roberto I da Escócia, no drama de época "Outlaw King", de acordo com o que foi divulgado no Deadline. Ben Foster também está cotado para a produção, para o papel de Sir James Douglas, o cavaleiro mais leal do rei.

Ricardo I, ou Robert the Bruce, foi rei da Escócia de 1306 a 1329 e liderou o país nas guerras da independência escocesa contra a Inglaterra. O novo drama da Netflix vai contar uma versão diferente de Coração Valente, filme de 1995 dirigido e estrelado por Mel Gibson. Nesta adaptação da história, o rei Ricardo I será o personagem central, sendo o verdadeiro "coração valente".

Outlaw King terá direção e roteiro de David Mackenzie, que já trabalhou com Pine e Foster no filme "A Qualquer Custo", lançado em fevereiro deste ano.