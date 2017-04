Meryl Streep e Robin Wright virão ao Brasil em maio

Google Plus

Meryl Streep e Robin Wright (foto:divulgação/ArteVavel)

Duas grandes atrizes norte-americanas estarão no Brasil para participar de um evento sobre o empoderamento feminino, dia 29 de maio, em São Paulo. Representantes da causa, Meryl Streep e Robin Wright vêm ao país para discutir e analisar a posição da mulher no mundo trabalhista atual.

"Teremos uma conversa sobre a mulher, a posição da mulher e a liderança feminina no mundo de hoje que se acelera", afirmou Sergio Rial, presidente do Santander Brasil, entidade que está organizando o evento.

Rial recordou que, em 2016, Robin Wright, que interpreta Claire Underwood, co-protagonista da série House of Cards, exigiu da produtora Netflix que pagasse o mesmo salário que seu colega, também protagonista na série, Kevin Spacey. A atriz fez essa revelação em uma sala cheia de ativistas, filantropos e imprensa na Fundação Rockefeller em Nova York.

"Eu precisei dizer que queria ser paga como o Kevin", disse Wright, que também é produtora e dirigiu alguns episódios de House Of Cards. "Foi o paradigma perfeito. Há poucos filmes ou programas de TV onde o patriarca e a matriarca são iguais. E eles são em House of Cards", disse Wright, que estava falando sobre o problema da igualdade de remuneração para as mulheres em geral.

"Eu estava olhando as estatísticas e a personagem Claire Underwood foi mais popular que o Frank por um período. Então eu capitalizava mais do que ele. Então eu disse, é melhor me pagarem ou eu vou a público. E eles pagaram".

A atriz não poderia vir ao Brasil em momento melhor. No dia 30 de maio, estreia na Netflix a 5ª temporada de House Of Cards.

