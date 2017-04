The Flash 03x19 - The Once and Future Flash

(foto:divulgação)

The Flash tenta recuperar o tempo perdido perto de seu final numa tentativa de recompensar os erros dessa season, resultando numa ótima volta depois do demorado e mais recente intervalo da temporada. “The Once and Future Flash” tem seu início exatamente de onde o seriado havia parado anteriormente à pausa de primavera, com a Killer Frost atacando o time Flash no S.T.A.R. Labs. Mesmo com o auxílio de Barry, o time não conseguiu neutralizar a raiva de Killer Frost, que encontra-se livre e mais raivosa do que antes, algo muito aguardado pelos fãs. Ela não apenas está livre como também juntou-se ao principal antagonista do terceiro ano, Savitar, que mostrou somente para ela sua real identidade. Por conta disso, várias especulações apareceram na web, com algumas delas indicando Ronnie (já que a Killer Frost se juntou rapidamente só por descobrir de quem se tratava), o que acho improvável. Outras indicam para Barry de uma linha temporal futura ou até mesmo outros velocistas já apresentados, como Jay e Eobard. Bem, pelo menos nosso aguardo durará pouco tempo já que o teaser mostrou que a sua identidade finalmente será revelada no episódio seguinte.

Barry viajou para o futuro buscando obter respostas, ou pelo menos pistas a respeito delas. O maior empecilho é que as coisas não encontravam-se nada organizadas já que o time Flash acabou se desfazendo anos mais cedo. E isso foi um ponto realmente positivo para essa season. Presenciar o que cada um se tornou e até que ponto chegaram futuramente proporcionou um lado interessante para cada um deles, destacando-se Cisco e Barry (e sua peruca fazendo cosplay de anime). Até mesmo o casal de antagonistas Mestre dos Espelhos e Pião estavam superiores às suas primeiras participações no seriado. O visual e suas habilidades estiveram bem melhores, indicando ainda mais de como os produtores aparentam estarem querendo recompensar os erros anteriores. Tanto que essa linha temporal futura da trama foi bem mais produtiva e trabalhada do que o Ponto de Ignição no começo do ano 3.

Ainda assim, Barry não obteve sucesso em conseguir as respostas que pretendia obter no futuro, já que conseguiria arrancá-las dos dois únicos indivíduos que possuíam a informação do nome de Savitar: Killer Frost, nada seguro, e Wally, que encontra-se com seu lado físico e mental debilitados depois de uma investida quase fatal do antagonista. Pelo menos o Barry do futuro deu uma indicação de quem ele deve encontrar numa tentativa de auxiliá-lo em tempo do trágico 23 de Maio de 2017.

O mérito desse excelente episódio não pode ser apenas atribuído ao roteiro, mas também à Tom Cavanagh, o não tão divertido HR, que foi o responsável por dirigir esse capítulo. E, admito, ficou ótimo. As sequências de ação, a forma como os elementos foram enquadrados e os ângulos deles, a maneira como os personagens foram dirigidos, sem mencionar os efeitos visuais que encontravam-se incríveis e dignos de elogios. Tom demonstra novamente seu talento também na direção.

Caso os episódios finais possuírem o nível deste episódio, pelo menos contaremos com um excelente encerramento de season, e espero demais que isso seja o suficiente para equilibrar os pontos positivos e negativos e também as críticas divergentes a respeito dela. Então esperemos a grandiosa descoberta dessa temporada.

Easter Eggs:

- O nome desse capítulo referencia o livro “The Once and Future King” (1958), T. H. White. Nas HQ’s, “The Once and Future Flash” também é como a edição The Flash #79 é chamada.

- O traje do Flash de 2024 é bem semelhante a roupa clássica das HQ’s, com um vermelho mais forte, tecido mais liso, um sinto amarelo em forma de raio e o símbolo no peitoral mais refinado.

- Esse capítulo foi exibido em 25 de Abril e é ambientado em 2024, data na qual o Flash é dado como desaparecido em uma crise, como noticiado no jornal do futuro. Contudo, Barry viajou para o futuro em 3 de Fevereiro.

- É mostrado que no confronto entre Cisco e Killer Frost que ele vibrara na parte inicial dessa season, Cisco acaba perdendo suas mãos aos serem congeladas por ela, fazendo-o perder suas habilidades, e que algum tempo após elas foram substituídas por mãos mecânicas.

- Esse episódio é muito semelhante ao capítulo de Legends of Tomorrow nomeado de “Star City 2046”. Os dois são ambientados no futuro onde os dois protagonistas abandonaram seus trajes e vivem isolados nas sobras de suas bases, ao mesmo tempo em que uma equipe de antagonistas possuem o controle da suas cidades. O final do episódio também é o mesmo para ambos, onde eles percebem que sua cidade sempre precisará deles, fazendo-os se juntarem as suas equipes e executarem uma limpeza nas cidades.

- 52 Spot It: O número 52 é presenciado mais uma vez como o número da cela do S.T.A.R Labs e o número do canal que exibe o jornal na televisão do futuro.

- Referência Nerd de Cisco Ramon: “Estranho, é igual em de De Volta Para o Futuro. O que faz de mim Doc Brown”.