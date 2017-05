A verdadeira razão do vazamento da 5ª temporada de 'Orange is The New Black'

Orange is The New Black (foto: Jojo Whilden/Netflix)

Um hacker, que se identifica como TheDarkOverlord, foi notícia na semana passada quando informou ter hackeado uma empresa parceira da Netflix e ameaçou divulgar toda a 5ª temporada da série Orange is the New Black, se não fosse feito o pagamento de um "resgate". A Netflix não cedeu e o hacker divulgou toda a nova temporada da série, que estreia na plataforma de streaming só dia 9 de junho.

Não há informações sobre TheDarkOverlord ser um hacker solitário ou um grupo de hackers, mas o mesmo anda incomodando redes corporativas nos Estados Unidos há pelo menos 1 ano, seguindo o mesmo padrão: ele acessa a rede, copia dados confidenciais e entra em contato com a empresa afetada pedindo resgate, como acabou de fazer com a Larson Studios, a empresa que estava cuidando da pós-produção de áudio de Orange Is The New Black.

Como a Larson Studios se negou a pagar pelo resgate, TheDarkOverlord foi até a Netflix, pedindo 30 bitcoins - cerca de 45 mil dólares - para não divulgar a produção na internet. Mas a possibilidade de uma empresa do tamanho da Netflix responder a uma tentativa de extorsão como essa é zero, portanto, de acordo com a Variety, o único motivo plausível para essa divulgação é que o hacker - ou hackers - está buscando publicidade.

O TheDarkOverlord tem entrado em contato constantemente com blogueiros e jornalistas esperando que suas histórias sobre danos digitais virem notícia, mas a imprensa tem tido muito cuidado para escrever sobre violações na internet, já que isso pode encorajar ainda mais os ladrões virtuais.

5ª temporada de Orange is The New Black

Apesar do vazamento da temporada realmente ter acontecido neste final de semana, a 5ª temporada de Orange is The New Black continua com data de estreia marcada para o dia 9 de junho. Confira um dos teasers divulgados pela Netflix: