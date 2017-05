Sony revela trailer de A Torre Negra baseado na obra de Stephen King

Google Plus

Sony também revelou o cartaz do filme. (Foto: Reprodução)

A Sony revelou nesta quarta 03, o trailer de A Torre Negra filme baseado na obra de Stephen King. Depois de vários atrasos o longa estrelado por Idris Elba no papel do pistoleiro Roland Deschain e Mattew McConaughey como o Homem de Preto tem as primeiras imagens reveladas.

Tom Taylor vai interpretar Jake Chambers, um menino que vive em Nova York dos dias de hoje, e que possui poderes psíquicos. Chambers começa a ter visões da Torre, e de homens que querem pegá-lo.

No Brasil a Editora também confirmou a reimpressão do box com todos os oito livros da série, porém sem data de lançamento. O filme tem estreia marcada para o dia 08 de Agosto.

Confira abaixo a sinopse da saga:

“Para evitar a completa destruição desse mundo já vazio e moribundo, Roland precisa alcançar a Torre Negra, eixo do qual depende todo o tempo e todo o espaço, e verdadeira obsessão para Roland, seu Cálice Sagrado, sua única razão de viver. O pistoleiro acredita que um misterioso personagem, a quem se refere como o homem de preto, conhece e pode revelar segredos capazes de ajudá-lo em sua busca pela Torre Negra, e por isso o persegue sem descanso. Pelo caminho, encontra pessoas que pertencem a seu ka-tet – ou seja, cujo destino está irremediavelmente ligado ao seu.

Entre eles estão Alice, uma mulher que Roland encontra na desolada cidade de Tull, e Jake Chambers, um menino que foi transportado para o mundo de Roland depois de morrer em circunstâncias trágicas na Nova York de 1977. Mas o pistoleiro não conseguirá chegar sozinho ao fim da jornada que lhe foi predestinada. Na verdade, sua aventura se estenderá para outros mundos muito além do Mundo Médio, levando-o a realidades que ele jamais sonhara existir.”