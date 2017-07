Com apenas uma temporada, Girlboss é cancelada pela Netflix

Google Plus

Girlboss é cancelada (Foto: Karen Ballard/Netflix)

Girlboss, série da Netflix que estreou em 2017, baseada na vida da jovem Sophia Amoruso e a criação da gigante do e-commerce conhecida como Nasty Gal, foi cancelada. E quem anunciou o cancelamento foi a própria Sophia, no seu Instagram Stories.

"Bom, a série da Netflix sobre a minha vida foi cancelada. Ao mesmo tempo em que estou orgulhosa do trabalho que fizemos, também estou ansiosa para controlar minha narrativa daqui para frente", dizia um dos stories.

E Amoruso continuou: "Foi uma boa série e eu fui privilegiada por trabalhar com talentos incríveis, mas viver minha vida como uma caricatura foi difícil, mesmo por apenas dois meses".

A série Girlboss chegou ao catálogo da Netflix dia 21 de abril deste ano. Uma livre adaptação do livro de mesmo nome, conta a história da criação do brechó online Nasty Gal, que foi criado por Sophia Amoruso como uma página no Ebay, alcançando a marca de 100 milhões de dólares em vendas nos primeiros seis anos.

Criada por Kay Cannon, Girlboss tem na produção executiva Charlize Theron e a própria Sophia Amoruso. Todos os 13 episódios dessa temporada, com duração de 30 minutos cada, estão disponíveis na Netflix. Britt Robertson interpreta Amoruso. Completam o elenco Johnny Simmons, Ellie Reed, Alphonso McAuley, Kimmy Shields e Dean Norris.