Better Call Saul é renovada para sua quarta temporada

Google Plus

(Foto: Divulgação:AMC)

O canal AMC confirmou nessa Terça (27) a renovação de Better Call Saul para o seu quarto ano. A nova temporada manterá a tradição de dez episódios e está prevista para 2018.

Ambientada no mesmo universo de Breaking Bad, a série chegou a atingir 3.7 milhões de espectadores na exibição do último episódio da terceira temporada, sendo um dos maiores sucessos da tv paga.

Além da audiência, a série é sucesso de crítica e vem constantemente sendo lembrada nas premiações, sendo até mesmo colocada entre as favoritas ao Emmy de melhor série de drama esse ano com a ausência de Game of Thrones.

No Brasil, as três primeiras temporadas estão disponíveis para serem assistidas na Netflix.