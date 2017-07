Animação nacional "Lino" divulga seu primeiro trailer

Google Plus

Lino (foto:reprodução/FoxFilm/StartAima)

Um animador de festas infantis que trabalha dentro de uma enorme fantasia de gato de pelúcia é Lino, o personagem central de uma animação brasileira, que acaba de divulgar seu primeiro trailer.

Dublado pelo ator Selton Melo, Lino é um animador de festas infantis, que trabalha fantasiado de gato de pelúcia. Cansado de ser mal tratado pelas crianças e entediado com sua vida, Lino procura ajuda de um mago chamado Don Leon, que mostra não ter muito talento com magia e acaba transformando Lino no próprio gato de pelúcia que ele queria se livrar.

Com direção de Rafael Ribas, conta com Dira Paes interpretando a policial Janine e Paolla Oliveira como a ingênua Patty, nesta aventura produzida pela StarAima, distribuída pela Fox Film do Brasil.

Assista ao trailer de Lino, que chega aos cinemas dia 7 de setembro:

Sinopse:

Lino é um animador de festas muito azarado que não aguenta mais seu emprego, pois precisa vestir todos os dias uma horrorosa fantasia de um gato gigante e aguentar sempre a mesma rotina de maus tratos das crianças. Cansado de tudo e tentando se livrar da falta de sorte que o persegue, Lino resolve buscar a ajuda de Don Leon, um suposto “mago” não muito talentoso, que o transforma justamente no que ele mais queria se livrar: sua própria fantasia! Em sua jornada para reverter o feitiço, Lino será confundido com o “maníaco da fantasia” e passa a ser procurado pela polícia, dando início a uma grande aventura. Em cenas divertidas, dinâmicas e inesperadas, Lino descobrirá um novo amor pelo seu trabalho, pelas crianças e um novo sentido para sua vida.