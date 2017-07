Indicados ao Emmy 2017 serão anunciados dia 13 de julho

(créditos: Billy Farrell/BFA/REX/Shutterstock)

A Television Academy vai revelar os indicados para o 69º Prêmio Emmy dia 13 de julho. Anna Clumsky e Shemar Moore vão apresentar os candidatos direto do Wolf Theatre em Los Angeles, a partir das 12h30, pelo horário de Brasília.

O período de inscrições para a edição 2017 encerrou no dia 31 de maio e a votação ocorreu de forma online, durante o mês de junho, entre os membros da academia no próprio site do Emmy.

Anna Clumsky, a eterna "namorada" de Macaulay Culkin no filme "Meu Primeiro Amor", atualmente interpreta Amy Brookheimer na premiadíssima série Veep, da HBO. Ela já recebeu 4 indicações consecutivas ao Emmy por esse papel. Já Shemar Moore viveu Derek Morgan em 11 temporadas de Criminal Minds e já veceu o Daytime Emmy de coadjuvante na série The Young and The Restless.

A cerimônia que vai apresentar os indicados será transmitida ao vivo, diretamente pelo site do Emmys, com cobertura especial da VAVEL Cinema.

O 69º Prêmio Emmy acontecerá dia 17 de setembro e contará com Stephen Colbert como anfitrião. No Brasil, a transmissão da cerimônia será pelo canal Warner, a partir das 20h. Alguns canais de tv como o E! fazem a cobertura também do Red Carpet, a chegada dos indicados, a partir das 17h.