Mr. Mercedes, série baseada em trilogia de Stephen King ganha primeiro trailer

(Foto: Divulgação)

Os produtores de Mr. Mercedes, série baseada na trilogia Bill Hodges de Stephen King, teve o primeiro trailer divulgado nesta quarta-feira 12. A produção conta a história do detetive aposentado Bill Hodges que mesmo após sair da ativa, não consegue aceitar o fato de não ter solucionado o assassino do City Center, que atropelou várias pessoas com uma Mercedes.

Na série, Bill será interpretado por Brendan Gleeson (Harry Potter). Harry Treadaway fará o papel do assassino Brandy Harstfield, um jovem anti social, apaixonado pela mãe e que decide voltar a assombrar Bill depois da sua aposentadoria.

Também fazem parte do elenco Kelly Lynch, Jharrel Jerome, Scott Lawrence, Peter Dixon, Robert Stanton, Breeda Wool, Justine Lupe, Ann Cusack, Mary Louise-Parker e Holland Taylor. A produção ficou a cargo de David E. Kelley (Ally McBeal, Boston Legal). A previsão de estreia nos Estados Unidos é para o dia 09 de agosto. No Brasil os livros do autor são publicados pela editora Suma de Letras.