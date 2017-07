Mitch Pileggi confirmado na 11º temporada de Arquivo X

Google Plus

(Foto: Divulgação)

Mitch Pileggi que viveu Walter Skinner em Arquivo X, tem sua participação confirmada na 11º temporada da série. Com lançamento previsto para o final de 2017, começo de 2018 a clássica série sobre extraterrestes terá 10 episódios.

Produzida inicialmente entre 1993 e 2002 Arquivo X, narra as aventuras sobrenaturais dos agentes Fox Mulder (David Duchovny) e Dana Scully (Gillian Anderson). Em 2016 o produtor Chris Carter voltou com mais seis episódios e a promessa de que uma 11º temporada poderia ganhar as telas nos próximos anos, o que acabou se confirmando.