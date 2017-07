Assista ao trailer de "Boneco de Neve", com Michael Fassbender

Boneco de Neve (foto: Divulgação/Universal Pictures)

Michael Fassbender investiga uma série de crimes neste filme baseado no livro de Jo Nesbø, Boneco de Neve (The Snowman), um suspense policial que se passa durante uma nevasca na Noruega.

Com direção de Tomas Alfredson, a produção conta a história de um detetive (Michael Fassbender), que ao investigar o desaparecimento de uma vitima na primeira neve do inverno, passa a relacionar o assassinato a um serial killer. Com a ajuda de uma recruta (Rebecca Fergunson), o policial ligará casos arquivados de décadas atrás com o novo crime na esperança de desvendar o mistério antes da próxima nevasca.

Jo Nesbø é um dos principais nomes da literatura escandinava. Especialiado em livros policiais, seu principal protagonista é Harry Hole, o único detetive da Noruega com treinamento no FBI para capturar serial killers. O sucesso do livro 'The Snowman' foi comparado ao de 'O Silêncio dos Inocentes', de acordo com a crítica do jornal britânico The Guardian.

Filmado inteiramente na Noruega, nas cidades de Oslo, Bergen e na região de Rjukan, “Boneco de Neve” é produzido por Tim Bevan e Eric Fellner, da Working Title (“A Teoria de Tudo” e “Os Miseráveis”), em parceria com Robyn Slovo (“O Espião Que Sabia Demais”) e Piodor Gustafsson (“Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres”).

Boneco de Neve estreia nos cinemas brasileiros dia 2 de novembro.