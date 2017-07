Sequência de IT começa a ser filmada em 2018

(Foto: Divulgação)

A sequência do filme IT, longa baseado na obra homônima e Stephen King, terá suas filmagens iniciadas em 2018. A informação foi confirmada pelo diretor Andres Muschetti ao portal Variety.

Com o lançamento confirmado para setembro, a primeira parte do filme conta as aventuras de um grupo de amigos, que vivem na pacata Derry, e que acabam descobrindo um monstro que vive nos esgotos da cidade, se materializando em forma de palhaço, provocando uma série de mortes.

Publicado em 1986, IT tem mais de 1.100 páginas, sendo uma das obras mais importantes do autor. A segunda parte do filme, vai mostrar o mesmo grupo de crianças, já adultos que retornam a Derry depois que Pennywise, volta a matar.

“Estamos fazendo isso. Provavelmente teremos um script para a segunda metade de janeiro. Nós começaríamos as gravações em março. A primeira parte é apenas sobre as crianças. A segunda parte é sobre esses personagens 30 anos depois, como adultos, com flashbacks para o ano de 1989, quando eram jovens”. Comentou o diretor.

O elenco tem Bill Skarsgard (Hemlock Grove), Finn Wolfhard (Stranger Things), Jaeden Lieberher(Masters of Sex), Jack Grazer (Tales of Halloween), Wyatt Oleff (Guardiões da Galáxia), Chosen Jacobs(Hawaii Five-0) e Jeremy Ray Taylor (The History Of Us).