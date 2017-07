Kingsman: O Círculo Dourado | assista ao trailer lançado pouco antes da #SDCC2017

Google Plus

Kingsman: O Círculo Dourado (foto: Divulgação/20th Century Fox)

Aproveitando o embalo do primeiro dia de San Diego Comic Con - #SDCC2017, a Fox divulgou o segundo trailer do aguardado Kingsman: O Círculo Dourado, pouco antes da abertura do evento.

No primeiro filme, "Kingsman: Serviço Secreto", o mundo foi apresentado a Kingsman - uma agência independente de inteligência internacional operando no mais alto nível de discrição, cujo objetivo final é manter o mundo seguro. Em "O Círculo Dourado", o quartel-general Kingsman é destruído e o mundo é mantido como refém. Os Kingsman precisam se aliar a uma organização de espionagem nos Estados Unidos chamada Statesman. Em uma nova aventura que testa a força e inteligência de seus agentes até o limite, essas duas organizações secretas de elite se unem para derrotar um implacável inimigo comum, a fim de salvar o mundo, algo que está se tornando um hábito para o Eggsy (Taron Egerton).

Com direção de Matthew Vaugh, Kingsman 2 tem no elenco Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry, Elton John, Channing Tatum e Jeff Bridges.

Assista ao Trailer Legendado de Kingsman: Serviço Secreto, que estreia no Brasil dia 28 de setembro: