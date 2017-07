Novo trailer de Game of Thrones é liberado durante a #SDCC2017

Daenerys em Game of Thrones (foto:Divulgação/HBO)

A HBO divulgou durante a SDCC - San Diego Comic Con um novo trailer de Game of Thrones, com cenas do 2º e 3º episódios da série, que estreou mundialmente esta semana no canal, onde Melisandre (Carice van Houten) se encontra com Daenerys (Emilia Clarke) na Pedra do Dragão.

"Eu acredito que você tem um papel a desempenhar", disse Melisandre para Daeneris. Confira o trailer:

Sophie Turner, que interpreta Sansa Stark, esteve na Comic Con falando sobre a evolução da sua personagem desde a 1ª temporada.

"Ela está sempre na busca da felicidade, mas ela não vê o mundo através de óculos de cor rosa agora", disse Turner. Ela acrescentou: "Ela já acordou, pessoal. Ela realmente acordou. Ela não confia em ninguém agora, homem ou mulher, membro da família ou não. E isso é importante se você está em Game of Thrones".

A San Diego Comic Con é o maior evento de cultura pop dos Estados Unidos. A edição de 2017 começou na quinta-feira 21 e vai até domingo, dia 23.