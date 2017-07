SDCC2017 | Primeiro teaser da segunda temporada de Westworld é divulgado

(Foto: Reprodução/HBO)

Não foram divulgadas muitas informações novas, mas tivemos nesse Sábado (22) um gostinho do que esperar do segundo ano de Westworld. Na conferência da série durante a San Diego Comic Con, foi divulgado o primeiro teaser da temporada, confira:

Ainda sem falas, vemos algumas sequências em câmera lenta ao som de uma trilha sonora bem densa e a confirmação de que a nova temporada só sai em 2018.

Westworld foi a série com maior número de indicações no Emmy 2017 ao lado de Saturday Night Live, com 22 nomeações, e é a grande aposta da HBO para manter o canal em alta depois que Game of Thrones acabar.