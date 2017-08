Robert Patrick deseja participar da 11º temporada de Arquivo X

Google Plus

O agente John Doggett (Robert Patrick), o diretor assistente Walter Skinner (Mitch Pileggi) e a agente Dana Scully (Gillian Anderson) procuram o agente desaparecido Mulder. (Foto: Divulgação)

A 11º temporada de Arquivo X que tem previsão de estréia no final de 2017 ou começo de 2018, está recheada de mistério. Até o momento apenas David Duchovny que interpreta Fox Mulder, Gillian Anderson a eterna Danna e Scully e Mitch Pileggi o diretor Walter Skinner, estão confirmados

Com 10 episódios confirmados, Robert Patrick, que interpretou o agente John Doggett, nas temporadas 8 e 9, mostrou interesse em voltar ao mundo criado por Chris Carter.

“Eu não conversei com Chris Carter, mas estou totalmente disposto a voltar eu acho que é a coisa certa a se fazer. Neste momento, ninguém me perguntou nada; Eu certamente estaria interessado. Mas eu sempre sou o último a saber com esse tipo de coisa”. Comentou para o site TVInsider.

"Eu acho o mundo de Chris incrível, e eu certamente adorei a experiência em Arquivo-X”, continuou ele. "Não vejo motivo para não voltar e fazê-lo".

Patrick ingressou na série ao lado de Annabeth Gish que interpretou a agente Reyes, após a saída de David Duchovny, que retornou nos episódios finais.

Reyes voltou na 10º temporada auxiliando o vilão KCGB Spender, mais conhecido com Canceroso.