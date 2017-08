Shonda Rhimes deixa a ABC e entra para a Netflix

Shonda Rhimes (Foto: REX / SHUTTERSTOCK)

A Netflix acaba de anunciar que assinou um acordo de produção de conteúdo por vários anos com Shonda Rhimes, a criadora de sucessos como Grey's Anatomy e Scandal.

A Shondaland, empresa de Rhimes, começará a produzir novas séries para a Netflix. Além de Rhimes, Betsy Beers, produtora executiva, também entra para o time da Netflix.

"Shonda Rhimes é uma das maiores contadoras de histórias na história da Televisão", disse Ted Sarandos, diretor de conteúdo da Netflix, em comunicado da empresa. "Estamos muito entusiasmados para recebê-la na Netflix".

Algumas das séries mais bem-sucedidas da ABC são criação da produtora Shondaland, como "How To Get Away With Murder", "Scandal" e o drama médico "Grey's Anatomy", que vai para sua 14ª temporada.

"A partir de hoje, estamos entusiasmados para começar a criar novas histórias de Shondaland para Netflix. Todos em Shondaland tem a honra de expandir nosso público e nossa identidade criativa com Ted e toda a equipe da Netflix", disse Shonda Rhimes.

Betsy Beers, parceira de Rhimes na Shondaland, também comemora a mudança. "Eu sou uma grande fã da equipe talentosa e da incrível programação da Netflix. A capacidade de criar conteúdo para nossos novos parceiros é um desafio emocionantes. Sou grata a todos da ABC pelo apoio contínuo e aguardo com expectativa o início deste próximo capítulo na Netflix."

É o fim de um relacionamento de 15 anos entre a ABC e Shondaland. A ABC, um dos maiores grupos de mídia dos Estados Unidos já anunciou que as noites de quinta-feira, ocupadas pelas séries da produtora Shondaland, seguem inalteradas. De propriedade da Disney Company, a ABC é a maior emissora de televisão do mundo.