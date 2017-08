CRÍTICA: Blindspot - 2° temporada

(FOTO: Divulgação / NBC)

Na reta final de sua transmissão no Brasil pela Warner, a segunda temporada de Blindspot sofreu com a queda de audiência nos Estados Unidos, mas para quem persistiu em continuar acompanhando Jane e a equipe do FBI, podemos dizer que valeu a pena. A segunda temporada trouxe o que havia de melhor entre ação, ideologias e conspirações, finalizando todos seus principais plots e trazendo um novo e vasto universo para quem aguarda a terceira temporada.

Trazendo a tona segredos que se arrastaram pela primeira temporada, a segunda começou com o desenrolar desses segredos rapidamente, bem como nos apresentando o impacto das revelações na vida de cada personagem. Finalmente conhecemos o outro lado da moeda, no caso, o outro lado das tatuagens de Jane Doe, e temos uma dimensão ainda no início da temporada sobre o que pode estar a vir. Toda a trama foi desenvolvida em cima disso. Por vezes a história parece estar muito enrolada e densa, mas em sua finalização conseguimos entender de forma satisfatória cada cena por ter um desenrolar bem satisfatório e com múltiplos sentidos. Nenhuma cena da segunda temporada ficou sem explicação. No decorrer da temporada, a história amadureceu, nos apresentando não só uma típica dinâmica terrorismo contra governo americano, mas mostrando ideologias e todo um ramo político por trás dessa batalha.

Há claramente uma mudança de dinâmica na equipe por conta das revelações, mas a inclusão dos novos personagens traz isso de forma harmônica pro enredo. Todos os novos personagens tiveram bons enredos, com atenção para o personagem interpretado por Luke Mitchell que dentre as adesões do programa foi o que melhor cresceu na história.

Para os fãs da história em si, que não se centraram tanto no romance ou nos personagens secundários, Blindspot entregou uma história que valeu a pena para quem acompanhou Jane Doe desde que ela saiu dentro de uma mala nua no meio da Times Square. A série é definitivamente um quebra-cabeça, como o criador Martin Gero sempre faz questão de deixar claro com seus títulos de episódio cheios de anagramas, mas é um quebra-cabeça que revelou uma boa imagem quando terminou de ser montado nessa temporada.

Queda da audiência

Mesmo com uma história consistente e cheia de sentidos, a série da Warner cometeu alguns deslizes no roteiro que acabou por se fazer perder muita audiência. Houve um bom desenvolvimento pessoal da maioria dos personagens principais, mas outros ficaram a desejar tornando-se quase personagens sem importância ou mesmo chatos quando na verdade poderiam ter sido melhor explorados como foi o caso da agente Tasha Zapata e da personagem de Archie Panjabi, Nas.

A agente Tasha Zapata teve um bom plot na primeira temporada, mas na segunda reservou-se apenas a ser a amiga chata do seu companheiro de equipe Reade. Já Nas, personagem interpretada por Archie Panjabi, trouxe todo um mistério consigo, mas teve seu papel desvalorizado ao se envolver em parte do romance da série, quando tudo o que os telespectadores queriam saber era da relação dela com a célula terrorista e como eles a tinham afetado no passado, história que nunca foi claramente contada.

No lado romântico da série, a narrativa pecou ao desenvolver triângulos amorosos com histórias sem nexo e por vezes cansativa que chateou boa parte da audiência já que havia problemas demais entre o casal principal para desenvolver-se no drama, mas na finalização da temporada houve um conserto satisfatório para quem torcia para um final feliz entre eles.

Terceira temporada

Apesar da chocante cena nos segundos finais, Blindspot não irá se focar em ficção científica. A história ainda deverá se centrar em explicar tatuagens, porém de um jeito totalmente novo e aparentemente mais interessante. Os desenhos no corpo de Jane têm algo novo, que é mostrado na cena final da temporada, e faz surgir um universo dentro do que já existia e um universo que parece ser interessante para se conhecer.

Com o avanço de dois anos na história, haverão novas coisas para descobrir junto com a equipe, bem como conhecer novos inimigos e saber o que aconteceu com os antigos.Teremos muitas coisas também a descobrir dos personagens e quais rumos eles tomaram. Se as coisas permaneceram do mesmo modo? Provavelmente não, mas saberemos logo nos minutos iniciais da terceira temporada como as coisas mudaram.

NOTA: 8,9