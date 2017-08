Dublê sofre acidente e morre durante gravações de 'Deadpool 2'

Deadpool (foto:Photofest)

Na última segunda-feira, (14/08), durante as gravações de Deadpool 2, na cidade de Vancouver, Canadá, a dublê Joi “SJ” Harris morreu após sofrer um acidente de moto em uma cena da personagem Domino, interpretada por Zazie Beetz.

Segundo o site TMZ, Harris gravava uma cena de ação quando atravessou o vidro de um prédio. Testemunhas que estavam no local afirmam que ela não chegou a frear a moto e não usava capacete. Após o acidente, as filmagens foram interrompidas e a polícia de Vancouver interditou o local.

“Hoje, nós tragicamente perdemos um membro de nossa equipe enquanto filmávamos Deadplool. Estamos com os corações partidos, chocados e devastados, mas reconhecemos que nada pode se aproximar do sofrimento e dor inexplicável que a família e os amigos dela devem sentir nesse momento. Meu coração se derrama por eles, assim como por cada um que ela já tocou nesse mundo”, lamentou Ryan Reynolds, protagonista do filme, em sua conta no Twitter.

Joi era motociclista profissional e essa era sua primeira experiência em um set de filmagens como dublê. "Ela era uma piloto de motociclismo altamente qualificada, mas não uma pessoa experiente", diz Conrad Palmisano, um coordenador de dublês veterano.

As gravações retornaram nessa quarta- feira, (16/08), e o filme tem data de estreia marcada para 1 de junho de 2018.