Dica Netflix: documentário 'Humano - Uma Viagem Pela Vida'

Google Plus

Reprodução/Netflix

Um gênero pouco visado para passar aquela noite preguiçosa assistindo a filmes é o Documentário. Tem ainda muitas séries queridas que estão escondidinhas na Netflix e que merecem ser reconhecidas mas hoje o protagonista é ele: “Humanos - uma viagem pela vida”. Parece piegas demais indicar um documentário que fala sobra a humanidade, mas vale a pena.

O documentário foi dirigido pelo fotógrafo e ambientalista Yann Arthus-Bertrand, que passou por mais de 60 países entrevistando diversas pessoas. Ele traz depoimentos das vivências das pessoas ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Sem indicar sua nacionalidade, traz o aspecto humano das dificuldades, desejos, cultura e pensamentos sobre os mais diversos assuntos que se diferem de vivência para vivência. No documentário podemos observar a beleza mais crua das diferenças, em que ao ver ocidental evidentemente distante, possa ser muito instigante e interessante de fato. Além de conseguir captar os sentimentos de cada um através da câmera.

Quem se interessa por cultura, antropologia e as nuances da humanidade certamente vai se fascinar ao longo das 2:30h de filme.

Ainda tem muitos documentários, séries e filmes na Netflix para indicar mas teremos outras oportunidades!

Confira o trailer do filme: