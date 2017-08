Crítica: Game of Thrones - 7x03: The Queen's Justice

Reprodução/HBO

Atenção: Contém spoilers!

Contrariando a vontade dos seus aliados no Norte, Jon Snow chega a Pedra de Dragão. Após Tyrion e Jon se reencontrarem, finalmente há o encontro mais esperado talvez de toda a série: o encontro de gelo e fogo.

Apesar de o tão importante encontro dos dois ser marcado por politicagem, não deixou de ser um momento marcante. Daenerys Stormborn, mãe de todos os dragões, rainha dos 7 reinos apresentada pela Misandei e Jon Snow apenas Jon Snow, rei do Norte, apresentado pelo Davos foi um momento engraçado. Apesar de o Jon Snow, na sua posição de líder poder ter se imposto mais perante Daenerys.

Entretanto, o impasse entre a intenção dos dois fica bem claro: Daenerys quer que Jon se ajoelhe e Jon quer ajuda contra os White Walkers, mas sem perder sua condição de Rei do Norte, que ajoelhado à outra rainha, talvez pudesse fazer com que seus suditos o questionassem.

Há a desconfiança entre os dois, também apesar de tudo que foi dito, eles não se conheciam, não podiam confiar um no outro imediatamente.

Finalmente, Jon diz o porquê de estar ali: para retirar o vidro de dragão. E Daenerys aceita que ele extraia. Um passo a frente na luta contra os White Walkers.

Em Porto Real, a cena mais marcante e bem construída do episódio é a vingança da Cersei com a Ellaria Martell e sua filha. Foi simplesmente sensacional a Cersei num estilo “olho por olho, dente por dente” matar a filha da Ellaria exatamente do mesmo jeito que a Ellaria matou a Myrcela. Matar a Myrcela foi algo tão desnecessário, que fazer a Ellaria assistir a filha dela morrer e se degradar foi bem estilo Cersei de ser.

Em Winterfell, Bran reencontra Sansa, mas ele não é mais o mesmo. Por tudo o que ele passou e sabe, é compreensível essa indiferença sobre as relações com a família e com a própria Meera, que acompanhou ele em toda essa jornada. Além da Sansa não entender direito sobre o que aconteceu com ele e sobre o que ele é agora.

Sobre a batalha, os Lannisters acertaram muito a ir pra Jardim de Cima!

Eles precisavam de ouro para pagar o banco de Braavos, os Tyrell são os mais ricos porque os Lannisters estão sem dinheiro. Conclusão: pegar Jardim de Cima.

Tyrion não imaginava isso, e a tomada de Rochedo Casterly foi bem fácil e ilógica. Surpreendeu os Lannisters terem uma estratégia melhor que o Tyrion, que tem muitas boas estratégias e é reconhecido por isso.

Enfim, Olenna Tyrell até na hora da morte tem classe. Algo que pode mudar muito o rumo da relação dos Lannisters é a confissão de que a Olenna matou realmente o Joffrey para o Jaime. O Jaime ainda gostava do Tyrion, mas havia a desconfiança por ter matado seu filho. Sem contar do ódio da Cersei sobre o Tyrion.

O triste é ver a família Tyrell acabar. Mas a série está tomando um rumo a acabar com várias casas importantes. Quem será que restará afinal?

Comentem aqui o que achou sobre o episódio e os rumos da série.